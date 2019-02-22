Шоу начинается: Владимир Жириновский может пойти на выборы губернатора Челябинск

8 сентября 2019 года стартуют выборы губернатора Челябинской области, в связи с этим уже сейчас политики и представители общественных организации заявляют о своем намерении пойти на выборы. Так, сегодня на встрече в медиахолдинге «Гранада Пресс» депутат Госдумы Виталий Пашин заявил, что в выборах губернатора Челябинской области может принять участие Владимир Жириновский.

- ЛДПР представит на выборах своего кандидата, возможно, это будет сам Владимир Вольфович, или кто-то другой, - подчеркнул депутат. – Тема обсуждается, но могу сказать, что кандидаты у нас достойные.

Виталий Пашин также подчеркнул, что ЛДПР принимает участие во всех выборах - муниципальных, в выборах депутатов законодательного собрания, губернаторов.