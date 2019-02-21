«Бред»: в Минске оценили слова экс-главы НАТО о войне с РФ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что его страна может быть аннексирована Россией, пишут "Известия". Экс-глава НАТО посоветовал Белоруссии развивать демократию, чтобы избежать войны

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью?" - ответил Макей на просьбу оценить данное заявление.

Ранее экс-генсек Североатлантического альянса в интервью одному из изданий заявил, что Российская Федерация якобы намерена присоединить Белоруссию и таким образом приблизиться к границам Европы.

Также, как уже сообщали "Аргументы Недели", он отметил, что в том случае, если белорусские политики не поведут государство к демократии, то страну в итоге может ожидать полномасштабная война.