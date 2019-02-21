Лавров: Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе

Киев занят подготовкой к очередной провокации в районе Керченского пролива. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Выступая на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, глава МИД РФ отметил, что готовится новый прорыв. Без запросов российской стороны, лоцманов и с нарушением мер безопасности.

"Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - пояснил Лавров.