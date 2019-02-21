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Закон о квотировании выбросов обсудят с региональными депутатами

21 февраля 2019, 11:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Закон о квотировании выбросов обсудят с региональными депутатами

Закон о квотировании выбросов промышленных предприятий будет обсуждаться с участием региональных депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

- Чтобы как можно быстрее реализовать поручения президента, мы договорились создать рабочую группу. Она системно займется выработкой предложений по подготовке законопроектов. Законы, которые нам необходимо будет принимать, как правило, касаются совместного ведения, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Как сообщает агентство Полит74, в Челябинской области заявление президента о необходимости принятия закона о сводных выбросах считают ключевым. Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, председатель думского комитета по экологии, подчеркнул, что с инициативой принятия закона губернатор Борис Дубровский выступил еще в 2016 году. С тех пор из-за противодействия промышленников принятие этого нормативного акта затягивалось.

- Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время закон о сводных расчетах будет внесен Правительством в Государственную Думу, чтобы он мог быть принят в весеннюю сессию, как того потребовал президент, - подчеркивает Владимир Бурматов.

Депутат заверил, что при поддержке министра природы Дмитрия Кобылкина депутаты будут добиваться максимально оперативного внесения закона в Госдумы, и работать с ним для разработки механизмов использования регионами. Владимир Бурматов уверен, что закон будет востребован региональными правительствами для воздействия на предприятия-загрязнители.

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