В Германии посчитали неправильным признание Гуаидо

Эксперты из Берлина выразили сомнение в том, что Германии стоило признавать Хуана Гуаидо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. На их взгляд, это противоречит международному праву.

Эксперты считают, что подобная позиция ФРГ идёт вразрез с принципом «невмешательства во внутренние дела другого государства», передаёт РИА Новости. Во фракции левых раскритиковали правительство за проводимую политику в отношении Венесуэлы, отметив, что Германия «движется по тонкому льду» в отношении вопросов международного права.

Депутат от фракции левых Хайке Хензель уверена, что такое поведение ставит Германию на одну ступень с такими нарушителями международного права, как США, тем самым лишая страну участия в решении конфликта в Венесуэле.