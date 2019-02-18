Лавров считает, что Америка мешает выводу сирийских беженцев

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты препятствуют выводу беженцев из лагеря Рукбан, находящегося в Сирии.

Лавров также отметил, что операции по выводу беженцев мешают американские военные, чья база расположена неподалёку от Рукбана, а также боевики. «Беженцев оттуда давно пора выводить. Мы к этому призываем вместе с сирийским правительством», - сказал министр.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что нынешнюю ситуацию в Рукбане могли лично наблюдать представители ООН, когда сопровождали конвой с гуманитарной помощью, передаёт Lenta.Ru. По словам Лаврова, тогда они могли увидеть, что «там далеко не всё в порядке».