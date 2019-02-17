Лавров заметил, что в Европе стали больше прислушиваться к мнению России

Сергей Лавров поделился впечатлениями о прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности. Глава МИД считает, что все прошедшие встречи были конструктивными.

Лавров рассказал, что удалось выстроить диалог даже с представителями тех стран, которые продвигают жёсткую политику в отношении Москвы, передаёт РИА Новости. «Все заверяли в том, что они хотят нормализации отношений. Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства», - сообщил глава российского МИД.

Также министр отметил, что с мнением России стали больше считаться. «Если о конференции в целом, знаете, наверное, все-таки стали слушать больше. Так что терпение и труд все перетрут. Мы люди терпеливые, в том числе в стратегическом плане», - считает он.