Сурков и Бородай приняли участие в заседании совета донбасских добровольцев

Помощник президента России Владислав Сурков и экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Борода приняли участие в заседании совета Союза добровольцев Донбасса (СДД). Совет донбасских добровольцев проходил в Москве 15 февраля.

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Бородай заявил, что от Киева в разгар предвыборной гонки можно ожидать чего угодно, - передает РБК. "В случае если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольцев в самые кратчайшие сроки", - пообещал он. Бородай рассказал, что благодаря помощи союза было вылечено около 800 раненых, еще более 400 человек избежали депортации из России.

По словам Суркова, основным аспектом заседания стало социальное обеспечение участников боевых действий в Донбассе.

"Такие проблемы всегда существуют, какие-то удаётся быстро решить, какие-то возникают новые. В той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, ещё раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать", — цитирует его ТАСС.