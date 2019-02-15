Работы по подготовке к саммитам в Челябинске ведутся по графику

Сегодня, 15 февраля, на российском инвестиционном форуме в Сочи Борис Дубровский обсудил ход подготовки к саммитам ШОС и БРИКС с Антоном Кобяковым, советником президента РФ. Антон Кобяков подчеркнул, что работы в рамках подготовки к саммитам ведутся строго по графику.

- Очень важно встречаться и обсужать совместную работу на ведущих дискуссионных площадка страны, таких, как российский инвестиционный форум, - сказал Антон Кобяков.

В свою очередь Борис Дубровский рассказал о том, что за год в плане подготовки к саммитам сделано очень многое. Идут активные работы по модернизации аэропорта, планируется реконструкция цирка, разработана концепция благоустройства Челябинска, программа обновления дорожно-транспортной сети. Иными словами, проведение саммитов позволит Челябинску стать современным красивым городом.