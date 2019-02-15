Как украинский депутат объяснил «феномен Зеленского»

Евгений Мураев, претендующий на пост президента Украины, рассказал, почему Владимир Зеленский пользуется такой популярностью среди народа и на каких условиях шоумен может победить на выборах.

Депутат верховной рады считает, что одобрение кандидатуры Зеленского среди граждан Украины является определённой «формой протеста», передаёт РИА Новости. Также политик подчеркнул, что по большей части шоумена поддерживает именно молодёжь. Мураев при этом отметил, что молодые люди «не ходят на выборы», потому для победы Зеленскому необходимо мобилизировать молодое население страны.

Мураев считает, что у Зеленского недостаточно опыта в политике, чтобы возглавить Украину. «Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. Нужно понимать, как функционируют исполнительная, законодательная, представительская ветви власти, как формируются бюджеты, готовится отопительный сезон, что такое доходы, спецфонды, расходы бюджета. Нельзя прочитать книжечку и завтра идти», - считает депутат. Однако он допускает, что в случае прихода к власти шоумен «будет однозначно лучше Порошенко».