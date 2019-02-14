Медведев о новом пакете санкций против РФ: "Шизоидная история"
14 февраля 2019, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал новый пакет антироссийских санкций "шизоидной историей". Данное заявление прозвучало в ходе интервью на телеканале НТВ.
По словам Медведева, она связана с тем, как в Соединенных штатах происходит консолидация элит - на теме борьбы с Россией. Однако, все же, относиться к санкциям как к "ерунде" нельзя, напомнил глава кабмина.
"Не должно быть подхода типа "это все ерунда". Такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу, зачастую от государственных служащих", - рассказал российский премьер-министр.