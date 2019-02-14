Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал новый пакет антироссийских санкций "шизоидной историей". Данное заявление прозвучало в ходе интервью на телеканале НТВ.

По словам Медведева, она связана с тем, как в Соединенных штатах происходит консолидация элит - на теме борьбы с Россией. Однако, все же, относиться к санкциям как к "ерунде" нельзя, напомнил глава кабмина.

"Не должно быть подхода типа "это все ерунда". Такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу, зачастую от государственных служащих", - рассказал российский премьер-министр.