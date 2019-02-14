Школьников хотят научить культуре

Владимир Мединский рассказал о совместном проекте Министерства культуры и Министерства просвещения, в рамках которого школьники должны будут уделять внимание своему культурному развитию.

Проект «Культурные нормативы для школьников» подразумевает, что каждому ребёнку нужно будет посетить некое количество культурных мест: музеев, концертов и выставок, а также посмотреть несколько картин классического кинематографа. Учащимся придётся вести специальные дневники, в которых они будут обсуждать свои впечатления от увиденного с друзьями, родителями и педагогами, сообщает РИА Новости.

«Мы его анонсируем с министром просвещения, наверное, по окончании этого мероприятия. Идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент», - поделился Мединский.