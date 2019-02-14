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Южноуральцев приглашают принять участие в проекте «ПолитСтартап»

14 февраля 2019, 13:30 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Южноуральцев приглашают принять участие в проекте «ПолитСтартап»
Алексей Малофеев, руководитель челябинского исполкома партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» открыла регистрацию на участие в проекте «ПолитСтартап». По словам Алексея Малофеева, руководителя челябинского исполкома партии «Единая Россия», который сегодня был в гостях в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс»,  к участию в проекте приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

«ПолитСтартап» - это проект, главной задачей которого является привлечение новых кадров в партию «Единая Россия». Проект охватывает 36 регионов России. В этом году впервые молодые люди будут принимать участие в муниципальных выборах. Вчера была открыта официальная регистрация на сайте проекта, она продлится до 30 апреля. 

Алексей Малофеев отметил, что молодежь с интересом принимает участие в «ПолитСтартапе»

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