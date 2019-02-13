Британия подтвердила разработку новых антироссийских санкций

МИД Великобритании работает вместе с партнерами из ЕС над анализом конкретных антироссийских мер в ответ на инцидент вблизи Керченского пролива. Об этом сообщили во вторник в Форин офисе.

Там заявили, что Лондон "всегда стоял во главе европейских санкций в ответ на действия России на Украине", пишет ТАСС. Речь о санкциях из-за выборов в Крыму и Севастополе, Крымского моста, выборов в Донбассе.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые ограничения могут быть наложены уже к концу марта. Отмечалось, что санкции будут обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза 18 февраля.