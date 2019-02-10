В Вашингтоне задумались о новом шатдауне

Администрация США не исключает очередной шатдаун. Частичное прекращение работы федеральных ведомств может произойти в ближайшие дни, заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. Трамп не исключает, что в США произойдет новый шатдаун

В интервью NBC Малвейни рассказал, что "совершенно не может исключать возобновление шатдауна", так как конгрессмены не договорились с Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Глава государства требует предоставить на эти цели более 5 млрд долларов, но конгрессмены не дают своего согласия. Ранее сенатор Ричард Шелби признал, что переговоры снова зашли в тупик, пишет РИА Новости.