Российский посол считает, что Запад старается рассорить Белоруссию с Россией

Российский посол в Белоруссии считает, что Соединённые Штаты совместно с Евросоюзом проводят «хорошо спланированную» работу, чтобы посеять недоверие и вражду между Минском и Москвой.

Глава Дипмиссии Михаил Бабич уверен, что с этой целью странами Запада на протяжении многих лет выделялись сотни миллионов долларов и евро, проводилась идеологическая работа, сообщает RT. «Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению», - сказал он. Целью подобных действий посол считает использование территории Белоруссии как «плацдарма для давления на Россию».

Что касается возможной евроинтеграции Белоруссии, то Бабич приводит слова президента России Владимира Путина. «Позицию России в этой части неоднократно озвучивал, прежде всего, президент Владимир Владимирович Путин. Она состоит в том, что курс на свое дальнейшее развитие, на то, каким будет государство, как оно будет развиваться, какая будет проводиться политика в отношении соседей и партнеров, определяет исключительно белорусский народ. Как люди решат — так и должно быть. Здесь не должно быть никакого давления и противодействия».