Здоров как Трамп: врачи рассказали о самочувствии президента США

Сорок пятый президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прошёл очередной медицинский осмотр в Национальном медицинском центре ВМС страны имени Уолтера Рида.

Врач Шон Конли, занимавшийся обследованием президента, заявил, что у него «очень хорошее здоровье». Дональд Трамп проходит осмотр подобного рода уже второй раз, передаёт Мир24. Первый был в прошлом году. Тогда прежний врач президента также подтвердил, что глава страны обладает «отменным здоровьем».

Процедура медосмотра не является обязательной для президентов США, однако со времён Ричарда Никсона они вошли в традицию. Например, прежний лидер Америки Барак Обама проходил обследование четыре раза.