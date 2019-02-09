Почему Би-Би-Си «присоединили» Курилы к Японии

Британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си объяснили, почему они разместили на своём сайте карту Японии с принадлежащими ей Курильскими островами.

На баннере схематически изображена карта страны Восходящего солнца, обозначенная ярко-малиновым цветом, сообщает РИА Новости. Внимательные пользователи Сети заметили, что таким же цветом обозначены и Курильские острова.

В Би-Би-Си появление неоднозначного баннера объяснили проведением рекламной кампании. «Содержание рекламы предоставляется рекламодателем и не имеет никакого отношения к редакционному контенту Би-Би-Си», - рассказали в корпорации.