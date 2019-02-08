Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством второй степени", говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Грефа Германа Оскаровича", - значится в документе.

Ранее Герман Греф был удостоен орденом Александра Невского, орденом Почета, медалью Столыпина и многими другими, в том числе и иностранными, наградами. Отметим, сегодня глава Сбербанка празднует 55-й день рождения.