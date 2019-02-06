Американский политик породила новый мем

Аплодисменты лидера демократического меньшинства в Конгрессе США Нэнси Пелоси не смогли оставить равнодушными пользователей сели. Реакция женщины на слова президента оказалась тут же разобрана на мемы.

Видеоролик, на котором Нэнси Пелоси аплодирует речи Дональда Трампа, набирает популярность в интернете, передаёт Lenta.Ru. Мимика и движение женщины настолько понравились пользователям Сети, что они уже окрестили её эталоном сарказма.

«Люблю выражение ее лица», - поделилась одна из вомментаторов ролика. Другой же осмелился предположить, что Пелоси вовсе не президенту аплодировала, а просто звала официанта.

О разногласиях между Трампом и Пелоси известно уже давно. После этой речи президента женщина долгое время осуждала слова Трампа в Twitter. Лидер страны в процессе выступления перед Конгрессом рассказывал об успехах своего правления, а также об «экономическом чуде», но Пелоси, судя по всему, слова президента не оценила.