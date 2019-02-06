Без европейской поддержки санкции Штатов не сработают

Эксперт считает, что Москве необходимо воспользоваться разногласиями Европы и Соединённых Штатов, ведь в таком случае эффективность санкций США будет сведена к минимуму.

«Очень многое зависит от того, как они будут с европейцами работать. Без европейцев эти санкции не будут иметь того эффекта, на который они рассчитывают, безусловно», заявил эксперт Российского союза по международным делам Арег Галстян.

Он считает, что сейчас наступает выгодный момент для подобных действий, поскольку в Европе многие сомневаются в действиях нынешнего президента США Дональда Трампа, что ставит под вопрос сотрудничество некоторых европейских государств с американской стороной, передаёт РИА Новости.