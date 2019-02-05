Медведев снял с поста главу Ростуризма

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Сафонова от должности главы Ростуризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Тема развития внутреннего туризма в РФ обсуждалась на прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, а в понедельник - на встрече Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан", - сказал премьер.