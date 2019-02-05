Если Беларусь будет «демпинговать», Россия будет разбираться, пригрозил Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что конкуренция - это неплохо, но кооперация должна быть взаимна. Медведев посетил Щербинский лифтостроительный завод, и работники предприятия рассказали, что их главным конкурентом является Могилевский завод лифтового машиностроения.

Белорусскиму заводу оказывают серьезную господдержку, и это сказывается на конечной цене готовой продукции.

Премьер-министр пригрозил, что если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, «демпинговать», то Россия будет с этим разбираться, - передает РИА Новости.

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция – это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», – отметил Медведев и добавил:

«У нас рынок единый. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было».