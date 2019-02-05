Депутаты Тульской областной думы утвердили норму представительства в своём составе депутатов по партийным спискам и по одномандатным округам. Перекос пошёл в сторону одномандатников.



Если ранее пропорциональный состав составлял 50х50, то теперь 24 депутата будут избираться по одномандатным округам и только 12 по партийным спискам. Остановить такое распределение попытался руководитель фракции КПРФ в облдуме Алексей Лебедев. Он даже включил фрагмент послания президента РФ 2007 года, в котором президент мотивирует преимущество партийной системы. Но тульские депутаты не стали слушать Путина. По новым правилам Тульская областная дума будет избираться уже в сентябре 2019 года.



Возможно, это и подстегнёт интерес избирателей к выборам, поскольку за партии уже люди наголосовались. Провал партии власти на выборах в Приморье и Владимирской области это показал. Теперь политтехнологи, вероятно, пытаются завести в народные депутаты нужных людей с другой стороны. Но, как показывает практика, от меча правосудия не спасает теперь ни сенаторская неприкосновенность, ни членство в партии, которая обязательно тебя предаст. В депутаты идут чтобы работать для страны, для народа, а не решать свои делишки.



