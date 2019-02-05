В Кремле сообщили, что Путин уже готовит послание Федеральному собранию

Во вторник, 5 февраля, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин уже готовит послание Федеральному собранию. Эти данные сегодня предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно последней информации, Владимир Путин уже работает над содержанием послания, однако в настоящий момент точная дата обращения не назначена. Дмитрий Песков подчеркнул, что об этом будет объявлено дополнительно в ближайшее время, передает сегодня днем ТАСС.

В Кремле также отметили, что над вышеуказанным документом сейчас также трудятся в администрации президента и в министерствах.