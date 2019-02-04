Тимошенко заподозрила Порошенко в подкупе избирателей

Кандидат в президенты Украины и лидер политической парии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в коррупции и подкупе избирателей.

По ее словам, за каждый голос Порошенко дает по тысяче гривен. Организовать такую акцию президенту якобы помог руководитель его штаба Березенко. Число подкупленных избирателей стремится к сотням тысяч.

Также, по словам политика, за год доход Петра Порошенко вырос в 82 раза на фоне бедности украинцев. Она уточнила, что увеличения дохода ему удалось добиться через предоставление денег Украине под проценты.

"Такой масштабной коррупции я не помню ни на одних выборах даже во времена Виктора Януковича. Порошенко - это коррупционер высшей пробы", - заявила Тимошенко, передает в понедельник газета "Известия".