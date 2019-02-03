Украинского депутата, толкнувшего российскую журналистку, наградили орденом
3 февраля 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Эстонии прошло традиционное награждение выдающихся, по мнению властей, деятелей, приуроченное к очередной годовщине провозглашения независимости Эстонской республики.
В число награждённых попал Борислав Береза, недавно отличившийся своим недостойным поведением по отношению к российской журналистке Ольге Скабеевой. Украинский политик получил орден «Крест Маарьямаа IV степени», сообщает РИА Новости.
Всего на почётной церемонии государственное признание получили 112 человек. Из всех людей, представленных в этом году к награде, русскоязычных оказалось всего пятеро. Список достойных составляется лично президентом Керсти Кальюлайд и её советниками.