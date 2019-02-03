За что Эстония требует у России 90 миллиардов

Эстонский министр юстиции Урмас Рейнсалу заговорил о том, что России неплохо бы возместить ущерб перед Эстонией за советскую оккупацию. В МИД РФ не согласились с термином, который использовал Рейнсалу.

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Рейнсалу в своих рассуждениях опирается на то, что Советский Союз якобы нарушен Тартуский договор, который был подписан 99 лет назад и стал завершением Освободительной войны. В соглашении российская сторона признала независимость Эстонии, также были определены границы обеих стран. Министр юстиции и созданная по его инициативе комиссия оценили сумму ущерба в 90 миллиардов рублей, передаёт РИА Новости.

«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», - заявил Рейнсалу.

В МИД России считают, что требования эстонского министра абсолютно необоснованы, так как присоединение страны к СССР полностью соответствовало правовым нормам тех лет. К тому же, в прибалтийских государствах за всё время их пребывания в СССР действовала национальная власть.