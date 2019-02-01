В Кремле вновь отказались признать Гуаидо главой Венесуэлы

Российская сторона не признает Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, главой государства по праву является Николас Мадуро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы

По его словам, российскими партнерами в Венесуэле являются президент Николас Мадуро и его правительство: Москва не признает оппозиционного лидера Хуана Гуаидо легитимным временным главой государства.

Накануне самопровозглашенный президент Хуан Гуаидо заявил, что направил в Российскую Федерацию и Китай послание, рассказав о возможной выгоде в связи с изменениями экономической модели Венесуэлы.

По словам пресс-секретаря, в Кремле о нем не знают :"Пока мы не получали каких-либо посланий, - сказал про письмо Гуаидо Песков. - Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.