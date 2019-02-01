В ЮУрГУ состоялся первый выпуск политтехнологов

В Челябинске вручили дипломы первому выпуску политтехнологов. Специальный курс был организован на базе Южно-Уральского государственного университета.

Как сообщает агентство Полит74, обучение по образовательной программе «Политический консалтинг и менеджмент» прошли 65 человек. Они пополнили свои знания в сфере политического управления и организации предвыборного процесса. Курс был предназначен для людей, которые уже занимаются на практике этой работой, но нуждаются в дополнительной подготовке. Преподавателями стали не только университетские профессора, но и действующие политики, депутаты, управленцы. Одним из преподавателей курса стал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Он подчеркнул, что до сих пор в Челябинске сложно было пройти обучение политическому консалтингу, а интерес к этому есть, особенно в молодежной среде. «Именно поэтому на базе ЮУрГУ были организованы такие курсы, цель которых сделать политический процесс более эффективным, открытым, а значит - более эффективно отстаивать интересы граждан», - отметил Владимир Бурматов.

Не исключено, что в будущем такие курсы станут регулярными. С их помощью можно создать эффективный кадровый резерв для политической сферы. Депутат убежден, что более активную работу с молодежью должны вести органы государственного и муниципального управления. Например, в Госдуме регулярно организуются молодежные форумы, вовлекающие новое поколение в процесс законотворчества.

Важность работы с молодежью подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в одном из своих выступлений в парламенте.