Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что за время пребывания на посту главы государства потерял очень много денег, однако заверил, что все равно любит свою работу.

По его словам, работа главой государства является "финансово неудачной". В этой должности американский лидер "потерял огромные суммы денег". Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.

"Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах", - заявил американский лидер, подчеркнув, что ему нравится эта работа, даже несмотря на то, что денег она не приносит.