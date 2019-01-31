Путин: на Украине реализуется проект, не имеющий отношения к вере

Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном собрании, посвященном 10-летию интронизации патриарха Кирилла, заявил, что на Украине реализуется проект, не имеющий отношения к вере.

Он отметил, что именно братские межцерковные связи на протяжении всей истории объединяли и сближали народы, а также способствовали развитию равноправных отношений Российской Федерации с другими странами.

Глава государства подчеркнул однако, что есть и другие примеры - "спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни, которые ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость".

"Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине", - сказал российский президент, которого цитирует РИА Новости.

По словам Владимира Путина, инициаторы данного проекта будто бы учились у "безбожников прошлого века", изгонявших верующих из храмов, организовывавших травлю и преследования священнослужителей.

Лидер РФ вновь подчеркнул, что российские власти считают недопустимым любое вмешательство в дела церкви, уважали и будут уважать ее независимость, в том числе и в соседней суверенной стране.