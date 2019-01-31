Джон Керри: политика Трампа позорит страну на мировой арене

Джон Керри высказался по поводу внешнеполитического курса, который избрал для страны нынешний президент США Дональд Трамп. По мнению Керри, Трамп своими действиями лишь подрывает мировой авторитет Америки.

Керри заявил, что пренебрежение президента США дипломатией подрывает основы демократии страны, передаёт Газета.Ру. Экс-госсекретарь уверен, что действия главы государства приводят лишь к разъединению американцев как внутри страны, так и к изоляции Америки на мировой политической арене. Также Керри считает недопустимым угрозы тем альянсам, которые строились Соединёнными Штатами ещё со времён Второй мировой, чтобы объединить мир.

«За все мои десятилетия государственной службы я никогда не видел лидера, столь разъединяющего или опасного, как Дональд Трамп, и я, конечно, никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности путем твитов», - отметил Джон Керри.