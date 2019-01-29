Украина не соответствует европейским стандартам работы газотранспортной системы

Член совета директоров австрийской OMV Манфред Ляйтнер высказал сомнение в соответствии Украины европейским стандартам работы газотранспортной системы. Также он рассказал о своём отношении к "Северному потоку-2".

Пашинян сожалеет, что "Северный поток - 2" не строится на территории Армении

Ляйтнер считает, что Еврокомиссии нужно прийти к соглашению о продолжении транзита газа через территорию Украины, передаёт РИА Новости. При этом OMV считает, что альтернатив "Северному потоку-2" попросту нет, а потому его необходимо построить. Объясняется эта позиция тем, что транзит газа в Евросоюз со временем будет лишь увеличиваться.

"Это причина, по которой мы уверены, что "Северный поток-2" должен быть построен. Нет других альтернатив газопроводу", - объяснил Ляйтнер во время выступления на Европейской газовой конференции.