На Украине призвали ЦИК не регистрировать наблюдателей от РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство не будет регистрировать наблюдателей от РФ на предстоящих выборах и рассчитывает, что украинский ЦИК поступит так же.

По его словам, Украина отказалась фиксировать российских наблюдателей на выборах лидера Незалежной. Об этом Киев уведомил Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

"Даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно", - отметил глава украинского Министерства иностранных дел, добавив, что надеется и на отказ ЦИК в регистрации россиян.