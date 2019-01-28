На Украине призвали ЦИК не регистрировать наблюдателей от РФ
28 января 2019, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство не будет регистрировать наблюдателей от РФ на предстоящих выборах и рассчитывает, что украинский ЦИК поступит так же.
По его словам, Украина отказалась фиксировать российских наблюдателей на выборах лидера Незалежной. Об этом Киев уведомил Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает РИА Новости.
"Даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно", - отметил глава украинского Министерства иностранных дел, добавив, что надеется и на отказ ЦИК в регистрации россиян.