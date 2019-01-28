СМИ: Порошенко примет участие в выборах как самовыдвиженец

Действующий президент Украины Петр Порошенко пойдет на выборы главы государства 2019 года как самовыдвиженец. Об этом в понедельник сообщили местные средства массовой информации. Киевский аналитик озвучил возможное условие ухода Петра Порошенко из политики

По данным украинских изданий, такое решение было принято по причине того, что рейтинг "Блока Петра Порошенко" в настоящий момент находится еще ниже, чем рейтинг самого президента Незалежной.

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал порядка двадцати кандидатов на должность главы украинского государства.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали, что украинский эксперт в недавнем разговоре с журналистами рассказал, при каком условии действующий президент страны Петр Порошенко может уйти из политики.