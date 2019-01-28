В проекте «Не пара» журналист и политолог поспорили о фейковых новостях

Новый видеопроект «Не пара» выпустил медиахолдинг «Гранада Пресс». В студии встретились два оппонента – шеф-редактор медиахолдинга Андрей Трушников и политолог Андрей Лавров. Напомним, Андрей Лавров долго время был автором и ведущим проекта «Маргиналии».

В первом выпуске «Не пары» Андрей Трушников и Андрей Лавров обсуждают законопроект Госдумы о фейковых новостях. Предполагается, что проект будет выходить еженедельно.

«Радует, что мне удалось встретить на своем пути такого оппонента, дискутировать с ним очень интересно, - рассказывает Андрей Лавров. – Какие-то детали проекта мы будем менять, работать над его улучшением, надеюсь, зрителям будет интересно».