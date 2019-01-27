Президент Беларуси заметил опустевшие российские провинции и дал совет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым затронул тему российском провинции. Белорусский лидер заметил, что из российской глубинки люди уезжают на заработки в крупные города, в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область.

А деревни заброшены, земледелием заниматься некому. Лукашенко заявил, что России пригодился бы белорусский опыт создания агрогородков для развития российских деревень, - передает Sputnik Беларусь.

Президент Беларуси рассказал, что агрогородки в Белоруссии начали появляться в хозяйствах, которые были развиты в агропромышленной сфере во времена СССР. Выбирали их по принципу сохранения технологической базы и специалистов из местного населения.

По убеждению Лукашенко, любой стране, что Белоруси, что России, необходимо развивать свое сельское хозяйство.