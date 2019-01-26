Надежда Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, последние 10 месяцев находящаяся под стражей, выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа".

Съезд состоялся в конференц-зале отеля "Украина" в Киеве. Кандидатуру Савченко предложила ее сестра Вера. Около 100 делегатов единогласно проголосовали за выдвижение бывшей военной летчицы, пишет ТАСС.

Напомним, Савченко находится под стражей по делу о подготовке террористического акта в Киеве, подготовке к посягательству на жизнь госдеятелей и сговоре с целью свержения конституционного строя на Украине.

При этом депутат не является осужденной, а потому имеет полное право баллотироваться. В минувшем году Надежда Савченко записала видеообращение, в котором пообещала сохранить украинское государство.

"Чтобы сохранить Украину как страну, нужно найти мудрое решение. Действовать на опережение. Я знаю, что делать, и решение для себя уже приняла. Придет время, и я стану кандидатом в президенты", - заявила она.