"Позорище": Порошенко высмеяли за "пиджак в трусах" на встрече в Иерусалиме

В социальных сетях вновь обсуждают нелепый внешний вид Петра Порошенко. На фотографии, которую опубликовала пресс-служба украинского президента, видно, что его пиджак заправлен в трусы.

На этот раз глава Незалежной "отличился" в ходе визита в Израиль. Складки костюма выглядят так, будто пиджак заправлен через ширинку в трусы. Фото было сделано на встрече со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Сильнее всего украинскому лидеру досталось от блогера Татьяны Монтян: "Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное - каким образом эта фоточка попала на сайт", - написала она в Telegram.









Фото: president.gov.ua