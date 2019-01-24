Киевский суд признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский суд Киева считает, что вина экс-президента Украины Виктора Януковича доказана по первым двум пунктам обвинения, касающихся событий в Крыму и пособничества, в ведении агрессивной войны.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений [...] доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - цитирует судью РИА Новости.

Отмечается также, что приговор, который будет озвучен сегодня, 24 января, будет заочным, поскольку экс-президент Незалежной начиная с 2014 года находится за пределами украинского государства.