Меркель предложила порадоваться ее присутствию в Давосе
23 января 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии с основателем ВЭФ в Давосе Клаусом Швабом в ответ на вопрос о завершении политической карьеры посоветовала "радоваться тому, что имеешь".
Шваб выразил надежду на ее будущие визиты на форум в качестве активной участницы, а не политика в отставке: «Ну, сегодня я у вас, не так ли? Следует радоваться тому, что имеешь", - сказала Меркель.
По залу прокатился смех. Напомним, ранее Ангела Меркель решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и заявила, что не будет выдвигаться на новый канцлерский срок.