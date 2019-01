Отвечавший за отношения с РФ помощник госсекретаря США уволился

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. Об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении Палладино, опубликованном на его странице в соцсети Twitter.

Данный пост Уэсс Митчелл покинет 15 февраля. Свое решение он объяснил личными и профессиональными причинами. Исполнять его обязанности станет первый зам помощника Элизабет Миллард.

