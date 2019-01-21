На депутата из Коркино Александра Федулеева заведено уголовное дело

Уголовное дело по части 1 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки) возбуждено в отношении Александра Федулеева, депутата Коркинского городского поселения.

Стало известно, что депутат неоднократно предлагал представителям «Русской медной компании купить недвижимость его доверителя. Однако представители компании совершать сделку отказывались. Тогда депутат пригрозил инициировать изменения в генеральный план Коркино по переводу участка земель населенных пунктов в земли промышленные. Кроме того, он обещал начать деятельность, которая сформирует негативное отношение населения к «Русской медной компании».

Александр Федулеев все вышеперечисленные обвинения отрицает, а также считает, что представители компании хотят лишить его мандата депутата. По его словам РМК нарушила процедуру утверждения генерального плана города. Следственный комитет готовится предъявить депутату обвинение, а затем решить вопрос об избрании меры пресечения.