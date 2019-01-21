Депутат Госдумы ответил на заявление Ющенко о любви россиян к рабству

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал слова бывшего украинского президента Виктора Ющенко о любви русских к рабству. Ющенко заявил, что россияне любят жить "в рабстве" и просто не могут жить без царя.

Экс-президент Украины подозревает, что россияне могут жить только в "рабстве"

"Ющенко ничего не перепутал?" - начал свой комментарий Никонов. Российский политик напомнил историю: "Россия - одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования". "За это время Россиия освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов", - подчеркнул Никонов.

"Россия - самостоятельный центр силы. Никогда не пойдёт в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату. В отличие от Украины, которая уже ушла под внешнее управление", - написал депутат Госдумы в Facebook и добавил строки из стихотворению Федора Тютчева "о таких персонажах, как Ющенко":

"Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы".