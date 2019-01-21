Валерий Гартунг не пойдет на выборы губернатора Челябинской области

Депутат Госдумы Валерий Гартунг не планирует принимать участие в выборах губернатора Челябинской области. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Свое решение депутат объяснил тем, что у него слишком много работы в Госдуме.

«Меня выбрали на 5,5 лет, я отработал два с половиной года, - рассказал он. - Нужно продолжать эту работу, чтобы избиратели поняли, что мне можно доверять». Он заявил, что работа на депутатском поприще занимает у него все время и силы.

Не имеет планов на участие в выборах губернатора и Ирина Гехт, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.