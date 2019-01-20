Соловьев восхищен вопросом Захаровой к Чубайсу
20 января 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
О своем восхищении словами представителя российского внешнеполитического ведомства Соловьев написал в Twitter: ""Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала", - гласит запись.
Напомним, как ранее сообщали АН, Мария Захарова обратилась к Анатолию Чубайсу с просьбой пояснить, почему, на его взгляд, значительная часть россиян в настоящий момент "живет бедно".