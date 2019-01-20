//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Политика 13+

Опубликованы снимки вошедшего в акваторию Черного моря эсминца США

20 января 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликованы снимки вошедшего в акваторию Черного моря эсминца США
pixabay.com

В сети Интернет опубликовали снимки американского эсминца Donald Cook при его проходе через Босфорский пролив в Черное море. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщает РИА Новости. 

Пушков прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Пушков прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Портал ​Bosphorus Naval News‏ опубликовал фотографии эсминца Военно-морских сил США "Дональд Кук", накануне вошедшего в акваторию Черного моря. Они появились в его аккаунте в соцсети Twitter.

По информации портала, на сопровождение эсминца вышел российский сторожевик "Пытливый". Отмечается, что при слежении также будут применяться электронные и технические средства Черноморского флота.

Представители Шестого флота подчеркнули, что корабль ВМС США идет в Черное море для проведения "операций по обеспечению безопасности на море и укрепления стабильности" в данном регионе.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости СМИ2

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала "честное" фото без макияжа

Татьяна Навка показала "честное" фото без макияжа

Татьяна Навка проводит январские каникулы на Мальдивах: спортсменка отправилась в отпуск позже своих коллег потому, что до конца праздников была занята в ледовом шоу "Аленький цветочек".

//Общество

США пошли на прямые переговоры с талибами

США пошли на прямые переговоры с талибами

Как стало известно «АН», во время визита в Афганистан спецпредставитель госсекретаря США Залмай Халилзад провел несколько закрытых встреч с руководством запрещенного в России движения «Талибан».

//В мире

В ДНР заявили, что Украина нарушает перемирие

В ДНР заявили, что Украина нарушает перемирие

В представительстве Донецкой Народной Республике в СЦКК сообщили, что вооруженные формирования Украины за последние сутки нарушили решим прекращения огня шесть раз.

//Политика

Секретный разведспутник США вывели на орбиту

Секретный разведспутник США вывели на орбиту

На орбиту Земли при помощи тяжёлой ракеты-носителя выведен американский секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США KH-11 Key Hole «Замочная скважина».

//Общество

Население Украины умирает быстрее, чем рождается

Население Украины умирает быстрее, чем рождается

Население Украины стремительно сокращается. Смертность в стране значительно превышает показатели рождаемости, подсчитали в Государственной службе статистики.

//Новости МирТесен



//Общество

Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления

Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления

Утром 20 января на одной из улиц Барнаула произошло повреждение теплосети, в результате чего без отопления остались 52 жилых многоквартирных дома, а также несколько соцучреждений.

//Здоровье

В середине недели москвичей ждут аномальные морозы

В середине недели москвичей ждут аномальные морозы

Аномальные морозы придут в столицу ко вторнику. Столбик термометра опустится до температуры 20-25 градусов ниже нуля. Заметно похолодание будет уже в понедельник ночью.

//Спорт

Аршавин встретился с детьми от Барановской и сказал: "Мои клоны! Люблю вас"

Аршавин встретился с детьми от Барановской и сказал: "Мои клоны! Люблю вас"

Андрей Аршавин впервые после расставания с Юлией Барановской встретился с их общими детьми. Бывший нападающий "Зенита" сфотографировался с сыновьями и написал: "Мои клоны!!! Люблю вас!!!".

//Шоу-бизнес

Новая звездная пара в Голливуде.Начался роман между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон

Новая звездная пара в Голливуде.Начался роман между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон

В Голливуде начался очередной звёздный роман. Брэд Питт окончательно оправился после развода с Анджелиной Джоли и теперь встречается с моделью и актрисой Шарлиз Терон.

//В мире

ПВО Сирии отразила ракетный удар ВВС Израиля

ПВО Сирии отразила ракетный удар ВВС Израиля

Сирийские комплексы противовоздушной обороны российского производства успешно отразили атаку израильских ВВС на международный аэропорт Дювали в Дамаске, сообщило Министерство обороны РФ.

//Армия

Переданные Лаосом Т-34 прибыли в Подмосковье

Переданные Лаосом Т-34 прибыли в Подмосковье

Тридцать танков Т-34, которые власти Лаоса ранее вернули российским военным, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск. Впоследствии танки поступят в распоряжение Кантемировской танковой дивизии.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Коми пожар в частном доме унес жизни троих человек

В Коми пожар в частном доме унес жизни троих человек

В городе Евма республики Коми произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое взрослых и один ребенок. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

//В мире

Трамп призвал американцев сидеть дома

Трамп призвал американцев сидеть дома

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп посоветовал гражданам сидеть дома и пожелал наступления глобального потепления в США на фоне обрушившихся на страну рекордных снегопадов.

//Культура

Скончался кинопродюсер "Рэмбо" и "Терминатора"

Скончался кинопродюсер "Рэмбо" и "Терминатора"

Венгерский кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште. Об этом сегодня сообщает интернет-портал Hungary Today.

//В мире

В Мали террористы напали на лагерь миссии ООН, есть погибшие

В Мали террористы напали на лагерь миссии ООН, есть погибшие

На севере Мали террористы напали на лагерь миротворцев миссии ООН по стабилизации в республике. В результате нападения восемь «голубых касок» погибли, многие другие получили ранения.

//Политика

Соловьев восхищен вопросом Захаровой к Чубайсу

Соловьев восхищен вопросом Захаровой к Чубайсу

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.

//В мире

Порошенко в Израиле подпишет соглашение о свободной торговле

Порошенко в Израиле подпишет соглашение о свободной торговле

Президент Украины Петр Порошенко 20-21 января посетит с официальным визитом Израиль. В ходе визита он намерен подписать с израильскими властями двустороннее соглашение о свободной торговле.

//Политика

Опубликованы снимки вошедшего в акваторию Черного моря эсминца США

Опубликованы снимки вошедшего в акваторию Черного моря эсминца США

В сети Интернет опубликовали снимки американского эсминца Donald Cook при его проходе через Босфорский пролив в Черное море. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщает РИА Новости.

//Происшествия

В Чечне более 120 тысяч человек остались без электричества

В Чечне более 120 тысяч человек остались без электричества

Из-за неисправности электротехнического оборудования более 120 тысяч жителей Урус-Мартановского района Чечни остались без электроснабжения, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ.

//Новости СМИ2

//В мире

ДНР: в плен захвачен украинский силовик

ДНР: в плен захвачен украинский силовик

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.

//В мире

Ушаков прокомментировал заявления Японии по южным Курилам

Ушаков прокомментировал заявления Японии по южным Курилам

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южнокурильские острова, прозвучавшие незадолго до переговоров по этому вопросу.

//Общество

В Ташкенте найден старинный клад стоимостью в миллион долларов

В Ташкенте найден старинный клад стоимостью в миллион долларов

Клад предметов старины стоимостью в один миллион долларов был обнаружен при проведении раскопок в подвале старинного здания в центре Ташкента. Об этом сообщают сегодня местные СМИ.

//Происшествия

Пожар в Куршевеле унес жизни двоих человек

Пожар в Куршевеле унес жизни двоих человек

Два человека погибли, еще 22 получили тяжелые ранения при пожаре в ночь на воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французском департаменте Савойя. Об этом сообщает РИА Новости.

//В мире

Почему для США выгодно ослабить свой доллар?

Почему для США выгодно ослабить свой доллар?

Из-за океана просачивается инсайдерская информация, что цикл повышения ставки ФРС близок к завершению. Ставка может остаться на стабильном уровне или начать снижение. Это изменит ситуацию в мире.

//Наука

Обнаружено «живое» вещество для отпугивания комаров

Обнаружено «живое» вещество для отпугивания комаров

Ученые нашли новое вещество, которое способно эффективно отпугивать комаров. Специалисты анализировали различных представителей животного мира и смогли обнаружить нужное химическое соединение.

//В мире

Пушков прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Пушков прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление американского эсминца «Дональд Кук» в акватории Черного моря.

//Общество

Из клиники выписывают 4-х пострадавших при нападении на Керченский политех

Из клиники выписывают 4-х пострадавших при нападении на Керченский политех

На этой неделе выпишут четверых пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж прошлой осенью.

//Культура

Кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет

Кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет

В Перми скончался известный кинодукомендалист, режиссер и педагог Рашид Давлетшин. Давлетшин преподавал в Пермском государственном университете культуры, был доцентом кафедры "Режиссуры и мастерства актера".

//Общество

Массовые крещенские купания в Херсонесе прошли с кашей и без воровства

Массовые крещенские купания в Херсонесе прошли с кашей и без воровства

18 и 19 января 2019 года по всей России прошли крещенские купания, в которых, как сообщается, приняли участие несколько миллионов человек.

//Общество

Сервис YouTube удалил фильм "Праздник" о блокадном Петербурге и восстановил

Сервис YouTube удалил фильм "Праздник" о блокадном Петербурге и восстановил

Режиссёр фильма "Праздник" Алексей Красовский сообщил, что сервис YouTube заблокировал картину за нарушение условий использования сервиса, а через несколько часов разблокировал.

//Криминал

Драка в московском метро закончилась поножовщиной

Драка в московском метро закончилась поножовщиной

В столичном метро двое мужчин получили ножевые ранения. Драка произошла на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Пострадавшим оказана врачебная помощь.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович поведала, "как ее грудь начала жить самостоятельной жизнью"

Анна Семенович поведала, "как ее грудь начала жить самостоятельной жизнью"

Анна Семенович - спортсменка, певица, актриса - телеведущая - поведала, "как ее грудь начала жить самостоятельной жизнью". Анна Семенович занималась танцами на льду, ее партнером был Роман Костомаров.

//Политика

В будущем Украина отстроит разрушенный донецкий аэропорт

В будущем Украина отстроит разрушенный донецкий аэропорт

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина в будущем непременно займётся восстановлением разрушенного в Донецке аэропорта. Об этом лидер страны написал у себя в Twitter.

//Общество

Сила цветов: в Нидерландах начался сезон тюльпанов

Сила цветов: в Нидерландах начался сезон тюльпанов

В Амстердаме открыт ежегодный сезон тюльпанов. В этом году праздник прошёл под названием "Сила цветов". Для мероприятия была выбрана центральная площадь Дам в столице страны.

//Общество

Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на вонь в своем районе

Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на вонь в своем районе

В Санкт-Петербурге жители Васильевского острова жалуются на вонь в своем районе. Петербуржцы из-за резкого неприятного запаха не могут находится в своих квартирах.

//Общество

В Ташкенте найдены утерянные при Сталине сокровища

В Ташкенте найдены утерянные при Сталине сокровища

Ученые Национального университета Узбекистана в ходе раскопок в подвале одного из старинных зданий в Ташкенте обнаружили сокровища, утерянные при Сталине. Одна из самых уникальных находок — австрийский микроскоп из золота.

//В мире

Принцу Филиппу пришлось встретиться с полицией после нарушения ПДД

Принцу Филиппу пришлось встретиться с полицией после нарушения ПДД

Герцог Эдинбургский встретился с полицией Великобритании после недавнего ДТП. Супруг королевы Елизаветы II находился за рулём автомобиля без ремня безопасности, несмотря на недавнюю аварию.

//live

«Нам есть чему поучиться у других стран в борьбе с алкоголизмом»

«Нам есть чему поучиться у других стран в борьбе с алкоголизмом»

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал законопроект о продаже алкоголя и табака исключительно в специализированных магазинах. О том, когда начнут выздоравливать и наши граждане, размышляет Сергей КОЛЕСНИКОВ...

//В мире

Клинцевич ответил украинcкому политтехнологу, прогнозирующему войну с Россией

Клинцевич ответил украинcкому политтехнологу, прогнозирующему войну с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал предсказание украинского политтехнолога Дмитрия Раимова о возможной войне из-за "Северного потока-2".

//Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой

Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой

Исполнитель Андрей Губин впервые за несколько лет вышел в свет - принял участие в телепрограмме, посвященной звездам 90-х. Хиты Андрея Губина: "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода", "Лиза".

//Общество

Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку

Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку

На Камчатке обнаружили медведя, который не впал в спячку. Косолапый лакомится рыбкой и чувствует себя отлично. Сотрудники Кроноцкого заповедника окрестили его вторым Жруном.

//Общество

Названа версия гибели двух летчиков из Су-34

Названа версия гибели двух летчиков из Су-34

Погибшие при столкновении военным самолетов Су-34 пилоты запутались в парашютах. В экстренных службах Сахалинской области рассказали о поисковых работах. Продолжаются поиски третьего пилота.

//В мире

В Эстонии предложили разместить ракеты, направленные на Петербург

В Эстонии предложили разместить ракеты, направленные на Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс предложил разместить на территории Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. По его мнению, Эстонии необходимо иметь не только ракеты, но и приобрести военные корабли.

//Общество

Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены

Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены

Знаменитая на всю страну 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в народе скорее как баба Лена, похоронена на Шинном кладбище в родном Красноярске. О смерти женщины рассказали её родные.

//Общество

Умер самый старый мужчина на планете

Умер самый старый мужчина на планете

В Японии умер самый старый мужчина в мире. Он занимал 30-е место в рейтинге самых старых людей планеты, при этом являясь старейшим мужчиной. В списке все места перед ним занимают женщины.

//Культура

Раймонд Паулс живет в Латвии, потому что работает

Раймонд Паулс живет в Латвии, потому что работает

Известный советский и латвийский музыкант Раймонд Паулс, который писал музыку для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, всю жизнь живет в Латвии и не собирается покидать свою родину.

//Общество

Локомотив столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Локомотив столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению локомотива грузового поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Пострадавшие госпитализированы.

//В мире

Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война

Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война

Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов предположил, что из-за газопровода "Северный поток-2", которого так боятся власти Украины и США, может начаться настоящая война между Украиной и Россией.

//Шоу-бизнес

Макгрегор встретится на ринге с Серроне

Макгрегор встретится на ринге с Серроне

Ирландец Конор Макгрегор рассказал своим подписчикам в Twitter о том, что собирается встретиться на ринге с американцем Дональдом Серроне. У ирландского бойца это будет первый поединок после боя с Нурмагомедовым.

//Общество

Квартиру композитора Шостаковича выставили на продажу

Квартиру композитора Шостаковича выставили на продажу

В Петербурге продадут квартиру всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича. Со слов продавцов, именно в этих апартаментах музыкант написал знаменитую "Ленинградскую" симфонию.

//В мире

Евгений Мураев: для завершения конфликта в Донбассе нужна смена "идеологии"

Евгений Мураев: для завершения конфликта в Донбассе нужна смена "идеологии"

Один из кандидатов в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что для завершения вооруженного конфликта в Донбассе необходима смена существующей в Украине "идеологии".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры