Опубликованы снимки вошедшего в акваторию Черного моря эсминца США

В сети Интернет опубликовали снимки американского эсминца Donald Cook при его проходе через Босфорский пролив в Черное море. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщает РИА Новости. Пушков прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Портал ​Bosphorus Naval News‏ опубликовал фотографии эсминца Военно-морских сил США "Дональд Кук", накануне вошедшего в акваторию Черного моря. Они появились в его аккаунте в соцсети Twitter.

По информации портала, на сопровождение эсминца вышел российский сторожевик "Пытливый". Отмечается, что при слежении также будут применяться электронные и технические средства Черноморского флота.

Представители Шестого флота подчеркнули, что корабль ВМС США идет в Черное море для проведения "операций по обеспечению безопасности на море и укрепления стабильности" в данном регионе.





#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco