Секретный разведспутник США вывели на орбиту

На орбиту Земли при помощи тяжёлой ракеты-носителя выведен американский секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США KH-11 Key Hole «Замочная скважина».

Запуск произведён в Калифорнии на базе ВВС Соединённых Штатов Ванденберг, сообщает Мир24. Спутник оборудован современной оптико-электронной аппаратурой, предназначенной для передачи американской разведке изображений с ультравысоким разрешением в режиме реального времени.

Космический аппарат имеет зеркало диаметром почти 2,5 метра, сам же спутник составляет 19,5 метров в длину и 3 метра в диаметре.

"Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой актива, имеющего критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности", - заявил вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.