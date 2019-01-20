Зеленский нашёл лёгкий способ отказаться от российского бизнеса

Владимир Зеленский, выступающий в качестве кандидата на пост президента Украины, собирается отказаться от своего участия в российском бизнесе. Решение проблемы оказалось проще, чем думалось на первый взгляд.

Зеленский сообщил, что намерен отказаться от своей доли в кипрской компании, которая владеет фирмами в России, передаёт RT. При этом артист признаётся, что такой выход из ситуации пришёл ему в голову совсем недавно.

"Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там, а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И всё", - рассказал о своём плане Зеленский.

В ближайшее время кандидат в президенты Украины собирается выйти из состава компании.